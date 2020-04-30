Тулуза, Франция, , 23:42 — REGNUM Модификацию для пассажирских самолётов, дающую возможность использовать их как грузовые разрабатывает европейская авиакосмическая корпорация Airbus. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба корпорации.

Модификация позволит авиакомпаниям использовать пассажирские самолёты семейства A330 и A350 в качестве грузовых. Для этого предлагается снять сидения в эконом-классе и устанавливать паллеты прямо на направляющие для кресел.

Предполагается, что такое решение позволит авиакомпаниям оперативно и в кратчайший срок уменьшить дефицит предложений по грузоперевозкам, связанный с приостановкой дальнемагистральных из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, это поможет отрасли обеспечить бесперебойную работу авиакомпаний и удовлетворить спрос на гуманитарные рейсы, связанные с перевозкой медицинского оборудования, который возрос в условиях пандемии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении авиакомпанией British Airways четвертой части своих пилотов из-за кризса, связанного с пандемией коронавируса.

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