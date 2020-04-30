Иерусалим, , 23:32 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Израиле достигло 15 946, сообщили 30 апреля в израильском минздраве.

За сутки в стране выявлено ещё 76 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, а также три летальных исхода.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Израиле достигло 222, число излечившихся — 8561.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле в рамках снятия ряда введённых из-за пандемии мер рынки решено поделить на зоны, чтобы на одного покупателя приходилось 10−20 м2.

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