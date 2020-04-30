Тверь, , 23:15 — REGNUM Дополнительные для заражённых коронавирусом развернут в Тверской области, об этом заявил 30 апреля губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь. Глава региона отметил, что в Тверской области выполнено поручение президента РФ по развёртыванию коек, определённых нормативом Минздрава России, однако работа будет продолжена.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«По плану было 630 коек. Мы понимаем, что просто выполнить инструкции недостаточно, надо готовиться к любому течению событий. Мы увеличиваем коечный фонд, сейчас завершается их дооборудование. География расширилась — это Тверь, Зубцов, Нелидово, Вышний Волочёк, Удомля, Калининский район», — цитирует губернатора пресс-служба.

Губернатор также поблагодарил жителей Тверской области за соблюдение санитарного режима.

«Важно быть внимательными к своему здоровью, не пренебрегать правилами безопасности, соблюдения социальной дистанции, своевременного обращения к медикам», — сказал губернатор.

По данным на 30 апреля в Тверской области подтверждено 535 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 51 человек выздоровел и выписан, три человека с подтвержденным коронавирусом скончались. На коронавирусную инфекцию в регионе обследовано более 27 тыс. 700 человек, за последние сутки — 1410. Тверская область входит в число регионов Центрального федерального округа, где обеспечено наибольшее количество проводимых на коронавирус тестов.