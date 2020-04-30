Тверь, 30 апреля 2020, 23:15 — REGNUM Дополнительные для заражённых коронавирусом развернут в Тверской области, об этом заявил 30 апреля губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь. Глава региона отметил, что в Тверской области выполнено поручение президента РФ по развёртыванию коек, определённых нормативом Минздрава России, однако работа будет продолжена.
«По плану было 630 коек. Мы понимаем, что просто выполнить инструкции недостаточно, надо готовиться к любому течению событий. Мы увеличиваем коечный фонд, сейчас завершается их дооборудование. География расширилась — это Тверь, Зубцов, Нелидово, Вышний Волочёк, Удомля, Калининский район», — цитирует губернатора пресс-служба.
Губернатор также поблагодарил жителей Тверской области за соблюдение санитарного режима.
«Важно быть внимательными к своему здоровью, не пренебрегать правилами безопасности, соблюдения социальной дистанции, своевременного обращения к медикам», — сказал губернатор.
По данным на 30 апреля в Тверской области подтверждено 535 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 51 человек выздоровел и выписан, три человека с подтвержденным коронавирусом скончались. На коронавирусную инфекцию в регионе обследовано более 27 тыс. 700 человек, за последние сутки — 1410. Тверская область входит в число регионов Центрального федерального округа, где обеспечено наибольшее количество проводимых на коронавирус тестов.