Прага, , 22:42 — REGNUM Спортивные, культурные и развлекательные мероприятия с количеством участников до 100 человек разрешило с 11 мая правительство Чехии. Об этом 30 апреля сообщил журналистам глава минздрава страны Адам Войтех на пресс-конференции после заседания кабмина.

Как пояснил Войтех, снять ограничение касательно массовых мероприятий планировалось с 25 мая, но правительством страны было принято решение сделать это раньше, с 11 мая, принимая во внимание улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

С 11 мая будет разрешено проведение спортивных мероприятий, в том числе тренировок профессиональных спортсменов, в количестве до 100 человек. Также будут разрешены культурные и развлекательные мероприятия, в том числе кинопоказы, концерты и спектакли в театрах, при общем количестве присутствующих до 100 человек.

Все мероприятия должны проходить с соблюдением всех предписанных гигиенических норм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении чрезвычайного положения, введённого из-за коронавируса, на территории Чехии до 17 мая.

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