Санкт-Петербург, , 22:36 — REGNUM Вывозной рейс для граждан России с тайского Пхукета в Россию перенесли на сутки. Об этом сообщил официальный Telegram-канал «Госуслуг».

Предполагалось, что уже 1 мая граждане РФ сядут на самолет «Аэрофлота», чтобы отправиться в Москву с промежуточной посадкой в Петербурге.

Однако рейс № AFL275 перенесли на день, вылет состоится только 2 мая в 12:40 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, до 7 мая «Пулково» примет семь эвакуационных рейсов с соотечественниками, застрявшими за рубежом.

Напомним, ночью 30 апреля в Петербурге приземлился самолет, забравший граждан РФ с Мальдивских островов и Шри-Ланки, на нем в Россию вернулись 104 человека.

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