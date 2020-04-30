Мурманск, , 22:28 — REGNUM С 5 мая в Мурманской области смогут возобновить работу салоны красоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, косметические и косметологические салоны смогут начать работу, строго соблюдая определённые правила: проводить генеральную уборку перед открытием, термометрию работникам, использовать халаты, маски, перчатки и антисептики и вести работу по предварительной записи с интервалом между клиентами 20 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области число зараженных коронавирусом составляет 1227 человек.