Нью-Йорк, США, , 22:19 — REGNUM Работу похоронного бюро, рядом с которым в нью-йоркском районе Бруклин стоял грузовик с трупами без системы охлаждения, начали проверять в местном минздраве, сообщил 30 апреля журналистам руководитель департамента здравоохранения американского штата Нью-Йорк Говард Цукер.

Он отметил, что это похоронное бюро до сих пор не фигурировало среди нарушителей. Все похоронные конторы штата уже уведомлены о том, что таких нарушений быть не должно.

Напомним, по данным CNN, накануне, 29 апреля, у одного из похоронных бюро Бруклина были замечены четыре грузовика, в которых размещались в общей сложности 60 трупов. В одной из машин не было системы охлаждения. В полицию обратился кто-то из местных жителей.

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