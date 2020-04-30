Тирасполь, , 22:15 — REGNUM Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в Приднестровской Молдавской Республики пройдет в условиях эпидемии коронавируса в нестандартном формате. Как сообщил 30 апреля президент ПМР Вадим Красносельский, принять участие в акции сможет каждый приднестровец, причем не выходя из дома, передает ИА REGNUM.

В семь часов вечера по всей республике прозвучит метроном, который отсчитает Минуту молчания. В это время жителям Приднестровья предлагается выглянуть в окна квартир, выйти на балконы или ко входам в частные домовладения с портретами ветеранов в руках.

«В этот момент те, кто защитил страну от фашизма 75 лет назад, будут со своими потомками — дома. Единство не только в том, чтобы всем вместе выйти на площадь. Единство в помыслах, в поступках, в сохранении прошлого и защите будущего», — сказал Вадим Красносельский.

В тот же день в Тирасполе на Мемориале Славы пройдет возложение цветов к памятникам и могилам погибших ветеранов Великой Отечественной войны. В возложении примет участие руководство ПМР, Тирасполя и Объединенной группы российских войск в Приднестровье.

«Они выполнят почётную миссию от лица всего приднестровского народа, который в этот день в силу объективных причин не сможет собраться на мемориале», — отметили в администрации президента ПМР

Также в День Победы у дома каждого ветерана в Приднестровье пройдёт живой концерт. Перед выступлением артисты расскажут о жизненном и военном пути героя. «Многие, к сожалению, и не знают, что в соседней квартире или в доме напротив живёт ветеран. Эта акция позволит каждому прикоснуться к живой истории, проявить должное почтение к ветерану, поаплодировать ему, проявить внимание, оказать поддержку», — отметил Красносельский.

Что касается традиционного Парада Победы, то его, по словам президента проведут, но позже.