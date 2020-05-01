Тегеран, , 07:51 — REGNUM 30 апреля глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 75 103 человека из общего числа 94 640 инфицированных коронавирусом выздоровели и уже выписаны из больниц, при этом COVID-19 в общей сложности унёс жизни 6 028 иранцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Джаханпура, за последние 24 часа умер 71 иранец. При этом за сутки было выявлено 983 новых случая заболевания. Иранский чиновник отметил, что 2976 человек находятся в критическом состоянии. Он также сообщил, что на сегодняшний день в Иране было проведено 463 295 тестирований на наличие заражения COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в Иране регулярно производится дезинфекция общественных мест.