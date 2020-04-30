Вашингтон, , 21:44 — REGNUM Microsoft заявила, что на её сервис Xbox Game Pass подписано уже более 10 млн владельцев ПК и Xbox. Об этом 30 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Компания отметила, что она продолжает предоставлять пользователям доступ к эксклюзивному и стороннему контенту в условиях карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса. Стоит отметить, что Xbox Game Pass для пользователей ПК сейчас находится на стадии бета-тестирования.

Издание отмечает, что ранее Microsoft не особо «хвасталась» достижениями Xbox Game Pass, однако сейчас у неё явно появился для этого повод. Сервис был запущен компанией 1 июня 2017 года.

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