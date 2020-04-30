Москва, , 21:38 — REGNUM Большая часть субъектов Российской Федерации планируют завершить учебный год 1−8-х классов в середине мая. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр напомнил, что Единый государственный экзамен должен начаться 8 июня. Но на данный момент не исключено, что сроки будут передвинуты.

Что касается ОГЭ, то принято решение провести его либо по двум предметам, либо провести аттестацию по текущим предметным оценкам.

«Для нас самое главное — здоровье школьников. Абсолютно правильное, непростое решение — перевести школьников в марте на обучение из дома», — подчеркнул Кравцов.

Также Кравцов отметил, что в начале следующего учебного года будут проведены проверочные работы, чтобы оценить уровень знаний школьников.