Архангельск, , 21:38 — REGNUM Трое пациентов Архангельской областной клинической больницы, у которых диагностирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на главврача учреждения Игоря Петчина ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В больнице находятся 90 пациентов с CОVID-19, 51 переносит заболевание довольно легко, состояние 36 человек оценивается как средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии, при этом двое из них — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Врачи отмечают, что болезнь порой ведет себя непредсказуемо, и состояние пациента, поступившего с легкими признаками заболевания, может резко ухудшаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 213 человек, 46 человек выздоровели, один скончался.