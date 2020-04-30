Москва, 30 апреля 2020, 21:37 — REGNUM Возможность введения телеобучения в школах после возвращения к традиционной форме обучения допустил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала ОТР.
Как пояснил Кравцов, когда-то в России уже был опыт телевизионных уроков, и в настоящее время с методистами прорабатывается вопрос о возможности возвращения к такой форме обучения в качестве дополнения к традиционной системе образования.
По мнению Кравцова, такая помощь может быть актуальной в первую очередь для тех посёлков, где есть проблемы с интернетом.
Кравцов отметил, что подходить к данному вопросу следует предельно аккуратно и основательно его проработать.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минпросвещения Кравцов признал неготовность школ к дистанционной форме обучения.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минпросвещения признал неготовность школ к дистанционному обучению