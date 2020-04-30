Москва, , 21:27 — REGNUM Служащие правительства, контактировавшие с премьер-министром Михаилом Мишустиным будут изолированы и сдадут анализы на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

По его словам, Мишустин максимально ограничил личные контакты ещё несколько недель назад, все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференции, либо по телефону. Все непосредственно контактировавшие с ним сдадут дополнительные тесты на вирус, отметил Беляков.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что у Михаила Мишустина выявлен коронавирус. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.