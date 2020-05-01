Приштина, , 00:18 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 30 апреля заявил, что в период с 4 по 18 мая в крае будут ослаблены ограничения, связанные с коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, период разрешенного пребывания на улице для граждан будет увеличен с 90 минут до трех часов. Возобновятся строительные работы, частично возобновится торговля автомобилями и розничная торговля. Полный список разрешенных видов экономической активности будет опубликован позднее.

Вития предупредил, что в период ослабления ограничений возможен повторный рост заболеваемости. В случае, если его не произойдет, то, опираясь на рекомендации Национального института общественного здравоохранения Косово и Всемирной организации здравоохранения министерство здравоохранения примет решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер на период с 18 мая по 1 июня.

Также политик подчеркнул, что до конца года в Косово не будет разрешено проведение многолюдных празднеств — в том числе по случаю свадьбы, похорон, дня рождения и т.д.

Министр здравоохранения также призвал косоваров воздержаться от совершения поездок к родственникам.

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