Чебоксары, , 21:01 — REGNUM Накануне в ряде районов республики прошёл необычный дождь. После него жители заметили, что на стёклах остался странный чёрный след, в ёмкостях — осадок. Дождь испачкал бельё, которое многие хозяйки развесили на улице.

Как сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов, «чёрный» дождь связан с пыльными бурями, которые прошли 29 апреля в центральной части России — в Рязанской, Тульской, Тамбовской областях и других регионах. Сейчас это явление дошло до Чувашии. Причём в основном «грязный» дождь наблюдался в южных районах республики. В соседних же регионах «были шквалы с порывами 20 м/с и более, взвесь пыли поднялась до облаков, а теперь вместе с осадками оседает».

При этом Михайлов отметил, что 1 мая по территории республики пройдет малоподвижный фронт, который разделяет холодную воздушную массу на севере и теплую — на юге. Первый праздничный день будет дождливым, особенно в центральных и южных районах региона. Температура воздуха будет колебаться от 3 °C до 5 °C. В Чебоксарах 1 мая будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит 7−9°С — это самое низкое значение за последние 13 лет.

Уходящий апрель стал самым холодным с 2011 года. Также выпало осадков в три раза больше нормы.