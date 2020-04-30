Москва, , 20:58 — REGNUM В Москве на майские праздники будет увеличено количество сотрудников Росгвардии, осуществляющих патрулирование улиц. Об этом сообщил 30 апреля мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в обычные дни до эпидемии коронавируса на улицы Москвы выходило около 2,5 тысячи патрульных, на сегодняшний день их количество увеличено до 9 тысяч человек.

«В праздничные выходные будет выходить до 13 тысяч, то есть на порядок больше полицейских и сотрудников Росгвардии, патрулирующих город», — сказал Собянин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился продлить режим нерабочих дней в стране в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса до 11 мая включительно.