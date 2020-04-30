Москва, , 20:47 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения допускает скорое снятие ограничений из-за коронавируса в Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 апреля, заявила журналистам представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, 12 мая — это логичная дата начала ослабления введенных ограничений. При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что гражданам России предстоит пережить еще две ключевые недели, по итогам которых можно будет судить о возможности ослабления мер.

Также представитель ВОЗ напомнила, что в России по-прежнему заражаются около 2,8—3 тыс. человек в день.

«Надо, чтобы это число постоянно снижалось. Тогда это будет означать, что число людей, передающих вирус, снизилось», — подчеркнула она.