Вашингтон, , 20:32 — REGNUM В сеть утекла информация о том, сколько места займёт на накопителе предстоящая игра The Last of Us Part II. Об этом 30 апреля сообщил портал Comicbook.

Соответствующая информация была обнаружена на странице магазина PlayStation Direct, который позволяет геймерам приобретать игры, консоли и другие товары непосредственно у PlayStation.

Она сообщает, что в случае, если клиенты захотят приобрести версию игры на физическом носителе, то они получат два диска. В случае приобретения цифровой копии им нужно будет освободить на накопителе не менее 100 гигабайт пространства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Данила Поперечный озвучил одного из персонажей The Last of Us Part II. Российский комик рассказал о своём участии в проекте, при этом не сообщив, какому именно персонажу он подарил свой голос.

Читайте ранее в этом сюжете: Данила Поперечный озвучил одного из героев The Last of Us: Part II