Москва, , 20:32 — REGNUM Среди российских военнослужащих за последние сутки выявлено 24 новых инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает 30 апреля пресс-служба Минобороны России.

«В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах в период с марта по 30 апреля установлено 1068 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны на сегодняшний день проходят лечение 342 человека, 250 человек содержатся в изоляторах по месту службы, 46 человек изолирован на дому, ещё десять пациентов находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения.

Выздоровели за весь период с начала эпидемии коронавируса 109 военнослужащих.