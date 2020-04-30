Санкт-Петербург, , 20:33 — REGNUM В Северной столице состоялось досрочное открытие временного стационара для пациентов с COVID-19, развернутого в Первом Санкт-Петербургском государственном университете имени академика И.П. Павлова.

«Прием пациентов начался уже 30 апреля вместо планируемой ранее даты 14 мая», — сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева.

В ведущем медицинском вузе города развернуто 100 коек. В ближайшее время мощность будет увеличена до 150 коек, а если потребуется — до 250 коечных мест.

Ректор университета, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Сергей Багненко подчеркнул, что стационар оснащен в соответствии с требованиями нормативных документов Минздрава. Установлены аппараты ИВЛ, подведен кислород, есть необходимые медикаменты и средства индивидуальной защиты для медицинского и обслуживающего персонала. Персонал прошел дополнительное обучение.

Напомним, по данным на 28 апреля, в Санкт-Петербурге были развернуты в общей сложности 5483 койки для больных с COVID-19.

В дополнение к этому на прием больных с коронавирусом с мая перепрофилируют несколько медучреждений федерального подчинения. Среди них — клиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова, Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

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С 14 мая, при необходимости, примут больных с COVID-19, Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии, Клиническая больница №122 имени Л. Г. Соколова Федерального медико-биологического агентства, 442-й военный клинический госпиталь Минобороны.