Москва, , 20:15 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин признал проблему, которая сложилась с трудовыми мигрантами из стран Средней Азии в столице. Своё мнение относительно ситуации с мигрантами он озвучил 30 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, мигранты оказались в сложной ситуации. При этом в их среде активно распространяется коронавирусная инфекция.

«Среди них большое количество зараженных, больных. Мы никому не отказываем. Это люди, которые живут и работали в Москве. В силу обстоятельств попали в такую ситуацию. Им не позавидуешь. Но любые неправомерные действия будут жестко пресекаться», — заявил Собянин.

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