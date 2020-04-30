Санкт-Петербург, , 20:08 — REGNUM В петербургский парламент внесли проект о Дне работника скорой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании.

Машина скорой помощи подъезжает к Боткинской больнице Дарья Драй © ИА REGNUM

Документ разработала фракция «Единой России» после предложения президента Владимира Путина.

День скорой помощи будут отмечать 28 апреля. Согласно проекту, праздник будет включен в перечень памятных дат Петербурга.

«Сложно представить себе более благородную миссию, чем та, что возложена на всех работников скорой. Эти самоотверженные люди многолетним трудом заслужили право на профессиональный праздник», — сказал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

До настоящего времени 28 апреля являлось неофициальным профессиональным праздником работников скорой помощи, поскольку именно в этот день в 1898 году в Москве появились первые организованные станции скорой и экипажи для перевозки пациентов.