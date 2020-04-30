Тула, , 20:03 — REGNUM Режим цифровых пропусков начал действовать в Тульской области в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина с 09:00 30 апреля, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы.

В Тульской области начал действовать режим цифровых пропусков Управление пресс-службы правительства Тульской области

Как отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков, в соответствии с документом цифровые пропуска должны иметь все граждане, въезжающие в регион или выезжающие из него на любом виде транспорта. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Эти правила действуют для жителей всех субъектов РФ.

Начальник УГИБДД УМВД России по Тульской области, полковник полиции Вячеслав Лопатников пояснил, что все сотрудники, работающие на контрольно-пропускных постах оснащены специальными считывающими устройствами. После проверки наличия цифрового пропуска, транспортное средство может продолжить движение.

В настоящее время на территории региона действуют девять стационарных контрольно-пропускных постов. Дополнительно на объездных дорогах работают мобильные группы. Сегодня на ряде участков отмечалось затруднение движения, в связи с чем предпринимаются меры по перераспределению транспортных потоков на грузовые и легковые автомобили.

Как пояснили в управлении пресс-службы облправительства, получить QR-код можно в мобильном приложении «Госуслуги СТОП коронавирус» или на сайте propusk.gosuslugi.ru. Код необходимо сохранить в телефоне, либо распечатать и в случае проверки предъявить контролирующему сотруднику. Оформить пропуска своим сотрудникам работодатели смогут на портале госуслуг, выбрав опцию «постоянный пропуск». Такой пропуск будет действовать в течение 45 дней. Если работодатель по какой-либо причине не может оформить постоянный пропуск, то работник может оформить его самостоятельно, указав наименование, ИНН и адрес организации.