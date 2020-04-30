Москва, , 20:06 — REGNUM Тот факт, что коронавирусом заразился председатель правительства России Михаил Мишустин, является предостережением для всех. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Никому не пожелаю этого. Человек, который, я точно знаю, постоянно проверяется, чтобы не было лишних контактов и оградить себя от этого заболевания, и вот какой факт мы имеем. Это сигнал всем нам. Давайте отложим популистские разговоры, что у нас все замечательно, что проблемы прошли и давайте все погуляем», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, о положительном тесте на коронавирус Мишустин сообщил лично 30 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным.