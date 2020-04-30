Кишинёв, , 19:59 — REGNUM В Молдавии за последние сутки подтвердили 126 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а общее число заражений достигло 3897 человек. Об этом сообщила 30 апреля министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Из числа новых случаев 49 зарегистрированы в столице Кишиневе. 17 новых случаев выявлено в Приднестровской Молдавской Республике, данные по которой молдавские власти включают в свою статистику. Из общего числа заболевших коронавирусом — 960 врачей.

Еще три человека умерли от коронавирусной инфекции, а общее число смертей увеличилось до 119. А 1182 человека выздоровели с начала эпидемии.

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