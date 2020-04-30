Москва, , 19:56 — REGNUM Мнение о том, что от коронавируса умирают только пожилые люди, является иллюзией. Об этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть иллюзорная история, что умирают только люди в пожилом возрасте. Ничего подобного. Это главная группа риска, но умирают и молодые. Недавно умер известный бизнесмен, около 50 лет ему было, спортсмен, здоровый парень», — сказал Собянин.

Разговоры о том, что эта инфекция не представляет угрозы для людей, инициируют бизнес-структуры, которые заинтересованы в снятии мер ограничения, заявил глава столицы.

«Откуда эти разговоры идут? Часть бизнеса считает: давайте переживем эту пандемию, часть умрет, а мы быстро снова начнём заниматься бизнесом. Но это не наша мораль, не наш выбор. Речь идет не об абстрактных людях, которые где-то умрут. Речь идет об окружающих нас людях. Я не занимаюсь никаким бизнесом и объективно вам говорю: это страшная болезнь», — сказал Собянин.

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