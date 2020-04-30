Москва, , 19:40 — REGNUM В плане распространения коронавируса Москва не прошла даже половину пути. ОБ этом 30 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава столицы заявил, что за 10 дней количество госпитализаций увеличилось на 7 тысяч человек. Если эта тенденция сохраниться и в течении еще 10 дней количество госпитализированных с коронавирусом увеличится ещё на 7 тысяч человек, то практически все ресурсы больниц будут задействованы на лечение этой категории пациентов.

«Это реально критическая история. Серьезнейшая проблема. И когда я слышу безответственные разговоры, что у нас все замечательно: мы не в середине пути. Мы в лучшем случае прошли четверть пути. А впереди ещё сложнее испытания. И я обращаюсь к москвичам: давайте соблюдать те требования, что есть. Если мы увидим, что ситуация изменяется, мы разрешим работать отдельным отраслям», — сказал Собянин.

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