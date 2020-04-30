Сочи, Краснодарский край, , 19:31 — REGNUM Проезд к рекреационным зонам будет перекрыт на всё время майских праздников в городе-курорте Сочи в Краснодарском крае. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба администрации города.

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский пояснил, что до конца режима ограничительных мер для сохранения здоровья жителей города будет перекрыт проезд к рекреационным объектам и местам массового скопления граждан.

По распоряжению главы города, все подъездные пути к рекреационным и туристическим объектам перекроют бетонными блоками и они будут находиться под охраной полицейских, казаков и представителей Росгвардии и МЧС в круглосуточном режиме.

В период майских праздников под наблюдением будут находиться все скверы и парки, набережные, пляжи, лесные местности и мемориальные комплексы. Режим самоизоляции в Краснодарском крае продлён до 12 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении в Краснодарском крае обязательного масочного режима.

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