Рим, , 19:09 — REGNUM По данным на вечер четверга, 30 апреля, в Италии умерли 27 967 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 285, сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Днем ранее показатель увеличился на 323.

Выздоровели 75 945 человек, за день этот показатель увеличился на 4693 (днем ранее — на 2311).

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 1872 (днем ранее — на 2086). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 205 463. В настоящее время заражены 101 551 человек— на 3106 (рекордный показатель) меньше, чем днем ранее. Число заражённых в течение всей последней недели снижается.