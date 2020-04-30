Санкт-Петербург, 30 апреля 2020, 19:55 — REGNUM Фестиваль «Светлая сторона» состоялся в Петербурге: в течение трех дней в нескольких районах города на стены многоквартирных домов художники проецировали изображения, чтобы приободрить горожан.

Фестиваль «Светлая сторона» в Петербурге
Фестиваль «Светлая сторона» в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Мультфильм длился около двух минут и имел популярность у местных жителей, которые могли видеть шоу из окон своих квартир и активно записывали его на мобильные устройства.

Фестиваль «Светлая сторона» в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Светлая сторона» в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом создатели попытались призвать петербуржцев даже в условиях распространения коронавируса оставаться дома и не унывать, в том числе с помощью слогана «Мы вместе» и хэштега #засветисоседу.

Фрагмент мультимедиа-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент мультимедиа-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент мультимедиа-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM

Идея проведения акции принадлежит студии «Вадима Дуленко». Организовали фестиваль несколько компаний, которые обычно занимаются техническим обеспечением масштабных петербургских мероприятий и которые в результате пандемии лишились почти всех заказов.

Фрагмент мультимедиа-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент мультимедиа-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фрагмент мультимедиа-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM

Идеолог фестиваля, руководитель компании StagePro Александр Корчагин в интервью АБН заявлял, что «Светлая сторона» появилась от «нежелания мириться с праздным сидением», и цитировал главу отдела по маркетингу Cirque Du Soleil, что «диджитал не заменит нам реальную жизнь, но это лучшее, что мы можем сейчас сделать».

Фестиваль «Светлая сторона» в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители фестиваля
Дарья Драй © ИА REGNUM

Одной из основных идей фестиваля стало добрососедство. Участниками стали несколько десятков человек в разных районах Петербурга, непрофессионалов, которых обучили и предоставили оборудование, чтобы доставить праздник своим соседям. Сразу после фестиваля доступ к созданному для него контенту был предоставлен в интернете любому желающему.

Фрагмент мультимедиа-шоу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль «Светлая сторона» в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM