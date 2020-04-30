Санкт-Петербург, , 19:55 — REGNUM Фестиваль «Светлая сторона» состоялся в Петербурге: в течение трех дней в нескольких районах города на стены многоквартирных домов художники проецировали изображения, чтобы приободрить горожан.

Фестиваль «Светлая сторона» в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мультфильм длился около двух минут и имел популярность у местных жителей, которые могли видеть шоу из окон своих квартир и активно записывали его на мобильные устройства.

Таким образом создатели попытались призвать петербуржцев даже в условиях распространения коронавируса оставаться дома и не унывать, в том числе с помощью слогана «Мы вместе» и хэштега #засветисоседу.

Идея проведения акции принадлежит студии «Вадима Дуленко». Организовали фестиваль несколько компаний, которые обычно занимаются техническим обеспечением масштабных петербургских мероприятий и которые в результате пандемии лишились почти всех заказов.

Идеолог фестиваля, руководитель компании StagePro Александр Корчагин в интервью АБН заявлял, что «Светлая сторона» появилась от «нежелания мириться с праздным сидением», и цитировал главу отдела по маркетингу Cirque Du Soleil, что «диджитал не заменит нам реальную жизнь, но это лучшее, что мы можем сейчас сделать».

Одной из основных идей фестиваля стало добрососедство. Участниками стали несколько десятков человек в разных районах Петербурга, непрофессионалов, которых обучили и предоставили оборудование, чтобы доставить праздник своим соседям. Сразу после фестиваля доступ к созданному для него контенту был предоставлен в интернете любому желающему.