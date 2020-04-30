Ташкент, , 18:25 — REGNUM В Узбекистане в условиях пандемии учебный процесс налажен на основе дистанционных технологий, онлайн-уроками охвачены 500 тысяч студентов и 7 миллионов учащихся более 10 тысяч образовательных учреждений. Об этом говорилось на совещание по вопросам качественного завершения текущего учебного года, организации выпускных и вступительных экзаменов, которое провел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как отмечалось на мероприятии, теперь стоит задача качественного завершения учебного года, с учетом опыта зарубежных стран и текущей ситуации планируется провести выпускные экзамены в вузах в онлайн-форме.

В частности, обсуждалось, как провести прием документов в образовательные учреждения, например, дистанционно, через интернет.

«Общественность будет подробно проинформирована о новых процедурах и удобствах», отмечалось на совещании.

Также указывалось, что изначально планировалось внедрить с 2020 года проведение вступительных экзаменов по 5 предметам — трем обязательным и двум профильным. Однако в силу карантина возможности стали ограниченны для полноценной подготовки к такому формату экзаменов.

В этой связи, ответственным лицам поручено обеспечить организацию вступительных экзаменов в текущем году в упрощенной форме.