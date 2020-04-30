Москва, , 18:19 — REGNUM Российская Торгово-промышленная палата, деловые объединения «Опора России», «Деловая Россия» и «Российский союз промышленников и предпринимателей» направили коллективное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о налоговых отсрочках для всех компаний, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщает 30 апреля РИА Новости.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы обращения призвали распространить отсрочку по налогам на все компании, а не только на включённые в специальный перечень правительства.

«Распространение полугодовой отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам на все предприятия. Предоставление налоговых каникул предприятиям, чья выручка сократилась более чем на 50% относительно предыдущего месяца», — цитирует агентство отрывок письма «большой четверки» бизнес-объединений.