Санкт-Петербург, , 18:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге в последний день апреля и в канун начала длинных майских праздников отмечаются пробки на дорогах на выезд из города и низкий индекс самоизоляции горожан. Об этом 30 апреля сообщают сервисы «Яндекс».

Согласно этим данным, к 18:00 мск четверга на дорогах города отмечаются четырехбалльные пробки. Основной поток машин — на дорогах, ведущих на выезд из города, и на кольцевой автомобильной дороге (КАД).

Сложнее всего сейчас выезжать жителям севера города. Так, в Парголово карта дорог помечена ставшим непривычным за месяц карантина алым цветом. А на границе с Ленинградской областью, в районе Мурино, из-за ремонта Токсовского шоссе цвет карты и вовсе стал темно-бордовым.

Что касается индекса самоизоляции в Петербурге, то он по-прежнему находится на критической отметке — 2,5 балла из пяти. Этот показатель, конечно, лучше, чем в докоронавирусное время, когда отмечалось 0,6 балла, но намного хуже показателей Москвы в этот день — 3 балла, и соседних городов Ленинградской области — Сертолово — 3 балла, Мурино — 2,9 балла.

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Отметим, что для всех, кто решил на майские праздники отправиться в Ленинградскую область или какой-то другой регион, разработаны антикоронавирусные правила. Так, в случае, если петербуржцы отправляются на дачи за пределы Ленобласти, то они должны оповестить местные власти о своем прибытии и сесть на 14-дневную самоизоляцию.

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Если майские праздники горожане решили провести на своих участках в Ленобласти, то они по дороге до конечного пункта не должны останавливаться в магазинах, а по прибытии соблюдать режим самоизоляции и избегать контактов с соседями.

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