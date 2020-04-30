Тбилиси, , 17:51 — REGNUM Для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в масштабе всей Грузии мобилизовано всего 29 клиник, сообщила после встречи в минздраве 30 апреля министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее информации, все эти клиники оснащены необходимым медицинским оборудованием и изучены с точки зрения их возможностей и состояния, и они отвечают предъявляемым к таким учреждениям требованиям.

Но исходя из сравнительно небольшого количества пациентов с диагнозом коронавируса на сегодняшний день загружены только 9 клиник, заявила министр. По ее мнению, система здравоохранения Грузии справится с большим количеством пациентов, если ежедневный прирост случаев коронавируса в пиковый период будет составлять десятки, а не сотни и не тысячи инфицированных.

На 30 апреля в Грузии официально подтверждено 539 случаев коронавируса, 178 человек выздоровели, 6 скончались.