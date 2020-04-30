Ижевск, , 17:39 — REGNUM В Удмуртии с 12 мая начнут работать все призывные комиссии республики. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Отправлять призывников в места несения службы будут после 20 мая.

Отмечается, что в военкоматах создан необходимый запас средств индивидуальной защиты. Призывников снабдят медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Также будут проведены тесты на наличие коронавируса.

По прибытии в казармы новобранцы проведут в карантине 14 дней.

Ранее призванные на службу срочники начали возвращаться домой с 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в период весеннего призыва-2019 в Удмуртии отправились служить около 1,2 тыс. человек. Призыв проводился с 1 апреля по 15 июля.