Москва, , 17:38 — REGNUM Главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей остаться дома на майские праздники. Врач опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.

Денис Проценко Kremlin.ru

Проценко отметил, что невозможно предсказать, насколько увеличится количество больных после майских праздников. Он также добавил, что сохраняется рост количества больных в реанимации, пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, а также тех, кому необходимо проводить кислородную терапию.

«Сидим дома. Мне кажется, это самое надежное средство избежать болезни», — заключил врач.