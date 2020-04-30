Вильнюс, , 17:32 — REGNUM Хотя бы по одному случаю заражения коронавирусной инфекцией в Литве установлено уже в 14 пансионатах, домах престарелых и опеки, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такие данные официально представлены литовским центром общественного здоровья.

Самая большая вспышка в пансионате в Кретинге, где всего заразилось 22 постояльца пансионата и пять сотрудников, под Вильнюсом (11 постояльцев и 4 работника).

Больше всего — в частном хосписе в Клайпеде, где заразилось около 50 пациентов.

За прошедшие сутки в Литве выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время пандемии в стране коронавирусом заразилось 1958 человек, 589 — выздоровели, 751 — остаются инфицированными или болеют COVID-19. За всё время скончались 45 человек.