Ростов-на-Дону, , 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.

По слова главы региона, жители Дона обязаны использовать индивидуальные средства защиты при посещении общественных мест. Это магазины, аптеки, медучреждения, госорганизации, рынки, общественный транспорт, такси. Соответствующие предписание направлены руководителям предприятий и организаций.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский губернатор также отменил действие в период с 1 по 11 мая 2020 года спецпропусков, выданных 550 тыс. работников в Ростове-на-Дону. В праздничные дни продолжат работу лишь часть предприятий и организаций.