Красногорск, , 17:16 — REGNUM Жителей Московской области обяжут носить защитные маски при выходе на улицу в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается 30 апреля на странице пресс-службы губернатора региона Андрея Воробьёва в Instagram.

«Я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах — везде, где человек соприкасается с другими людьми», — сообщил губернатор.

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.

«Прошу глав, правоохранительные органы подготовиться к тому, чтобы все без исключения люди, идущие в магазин или едущие на работу, были в масках», — распорядился глава региона.

Он также сообщил, что в Подмосковье продолжат бесплатно раздаваться средства индивидуальной защиты, маски по мере возможности будут давать «тем, кто по каким-либо причинам не может их купить или взять у друзей».

Подробностей о сроках введения системы обязательного ношения масок в сообщении пресс-службы не приводится.