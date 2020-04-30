Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM У шести сотрудников и двух пациентов расположенного в Петербурге Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова выявлена коронавирусная инфекция.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, центр федерального подчинения продолжает оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь онкологическим пациентам и лицам с подозрением на онкопатологию. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба НМИЦ.

Для того чтобы продолжить работу центра и снизить риск заражения наших пациентов коронавирусом, на входе в корпуса медучреждения проводится термометрия. В случае, если у посетителя выявлена повышенная температура, допуск в стены учреждения ему запрещен. Кроме того, проводится регулярное тестирование на коронавирус нового типа врачей и отдельных групп пациентов, проходящих лечение в стационаре.

Однако, положительный тест на COVID-инфекцию был выявлен у восьми человек, из которых шесть сотрудников и два пациента.

«Все они проходят лечение либо по месту жительства, либо в специализированных инфекционных стационарах», — уточнили в центре.

Кроме того, временно прекращена госпитализация пациентов в хирургические отделения: опухолей головы и шеи, онкоурологии, опухолей костей, мягких тканей, кожи, абдоминальной онкологии, а также в отделение химиотерапии и инновационных технологий.

Кроме того, в связи с увеличением количества пациентов с внебольничными пневмониями временно прекращена госпитализация на хирургическое абдоминальное отделение. А по решению Роспотребнадзора открыто детское онкологическое отделение, госпитализация в него начнется с 1 мая.

Также с 6 мая начнется госпитализация на хирургические отделения: опухолей молочной железы, торакальное отделение, лучевой терапии, гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии, онкогинекологии и краткосрочной химиотерапии.

«На госпитализацию принимаются пациенты с отрицательным тестом на COVID — инфекцию. Его можно сделать либо по месту жительства и привезти с собой. Срок годности анализа — неделя», — подчеркнули в центре.

Также мазок на COVID-инфекцию можно сдать бесплатно в НМИЦ онкологии им. Петрова, либо накануне госпитализации — с 09:00 до 11:00 утра, либо в день госпитализации. Если пациент сдает анализ в день госпитализации, то ожидание результатов анализа составит 4−6 часов. Пациенты, которые госпитализируются 6 мая могут приехать для сдачи теста 5 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Онкоцентр в Петербурге перепрофилируют под COVID-19: как выжить пациентам?

Как сообщало ИА REGNUM, ранее НМИЦ имени Петрова планировали перепрофилировать под прием больных с коронавирусной инфекцией, однако после того как об этом узнали пациенты и врачи, от этого решения решено было отказаться на федеральном уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Онкоцентр в Петербурге не попал в список перепрофилированных под СOVID-19