Челябинск, , 17:11 — REGNUM В Челябинской области система 112 начала работу в нормальном режиме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру была запущена в ноябре 2018 года по всему региону. Изначально она работала в опытном режиме, а с 27 апреля 2020-го уже действует в нормальном режиме.

В 2020 году у чиновников есть планы развивать эту систему. В частности, планируется создать мобильное приложение, которое позволит расширить возможности этой системы экстренного вызова.