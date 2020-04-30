Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM Члены правления ПАО «Газпром» в ходе состоявшегося заседания правления корпорации приняли решение передать личные средства в размере одного должностного оклада каждого из них на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Клиническая больница им. С.П. Боткина Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 30 апреля в управлении информации ПАО «Газпром», средства пожертвованы Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».

Напомним, эта больница первой в Петербурге начала принимать больных COVID-19 и продолжает лечить наиболее тяжелых пациентов, а также заболевших коронавирусной инфекцией беременных женщин и петербургских медиков.

В правление Газпрома входит 14 членов, в том числе председатель правления Алексей Миллер.