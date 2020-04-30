Липецк, , 16:39 — REGNUM В Липецкой области приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие постановления 29 апреля подписал глава региона Игорь Артамонов.

Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по её территории, нужно иметь справку об отсутствии у них диагноза COVID-19.

«Мы стараемся делать всё необходимое, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции на территории области и спасти здоровье наших людей», — заявил Артамонов.

В районном центре Долгоруково на въезде развёрнуты контрольно-пропускные пункты. Лицам, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания.

В Лебедяни, где такие же меры действовали с 21 апреля, снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.

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