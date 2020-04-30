Липецк, 30 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В Липецкой области приняты дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующие постановления 29 апреля подписал глава региона Игорь Артамонов.
Лицам, прибывающим в Липецкую область или проезжающим по её территории, нужно иметь справку об отсутствии у них диагноза COVID-19.
В районном центре Долгоруково на въезде развёрнуты контрольно-пропускные пункты. Лицам, прибывающим в Долгоруково, измеряют температуру и выдают рекомендации о необходимости соблюдать режим самоизоляции и сообщать на горячую линию о сроках и месте своего пребывания.
В Лебедяни, где такие же меры действовали с 21 апреля, снято дежурство на контрольно-пропускных пунктах. При этом пропускной режим в городе по-прежнему функционирует.
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