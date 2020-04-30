Гатчина, Ленинградская область, , 16:41 — REGNUM В городе Гатчина Ленинградской области за прошедшие сутки тесты на наличие коронавируса показали положительный результат сразу же у 15 жителей. Всего в городе выявлено 53 заразившихся с начала пандемии. Об этом 30 апреля сообщает оперативный штаб Ленинградской области.

Согласно данным предоставленным управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, всего за прошедшие сутки в регионе выявлен 51 случай заражения. Наибольшее число заболевших — в Гатчине — 15. Таким образом с начала пандемии в городе выявлено 53 зараженных.

Сразу три положительных теста были получены у жителей Выборга, таким образом число заболевших в городе достигло 52 человек.

По два положительных результата было получено у жителей населенных пунктов Бокситогорского района — Пикалево, Бокситогорск, Ефимовский. Гатчинского района — Тайцы, Ивановка и Тосненского района — Тосно и Ульяновка.

По одному случаю выявлено в населенных пунктах Тельмана, Никольское, Тихвин, Гостиницы, Приозерск, Кириши, Дружная Горка, Сяськелево, Раболово, Куровицы, Романовка, Даймище, Пудость, Коммунар, Терволово, Монделево, Пудомяги, Всеволожск и Селиваново.

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Отметим, что в Ленинградской области с начала пандемии выявлено 885 зараженных, из них 129 человек выздоровели и выписаны на амбулаторное лечение под наблюдением врачей из поликлиники, спасти троих человек не удалось.

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