Москва, , 00:31 — REGNUM ЛДПР планирует провести традиционную первомайскую акцию без офлайн-гостей, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией на фоне коронавируса, ЛДПР проведет «маёвку» в актовом зале Института мировых цивилизаций. Предполагается, что соберутся лишь депутаты Госдумы от ЛДПР и лидер партии Владимир Жириновский.

Особо отмечается, что все будут сидеть на безопасном друг от друга расстоянии, не менее двух-трех метров, и по очереди выступят со сцены.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях, начало в 11:45 мск.

Граждане, которые присоединятся к трансляции — по опыту прошлых акций это 20−30 тыс. человек в совокупности — смогут написать свои лозунги и призывы в публичный чат. В партии обещают, что все они будут систематизированы и после митинга переданы каждому спикеру, включая лидера партии.

«Единая Россия» также отмечает Первомай в интернете. Нынешний Первомай войдет в историю как Первомай особой солидарности — солидарности всей нации против коронавирусной инфекции, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

В то же время КПРФ собирается отметить День международной солидарности трудящихся Всероссийской интернет-маёвкой. В ней примут участие руководители партии, региональные партийные отделения, представители коммунистических партий стран бывшего СССР, общественные движения и организации.