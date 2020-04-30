Кострома, , 16:33 — REGNUM Молодёжный центр «Кострома» объявил закупку на оказание услуг по организации и проведению форума Центрального федерального округа в сфере корпоративного добровольчества. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок. При этом, на указанные цели заказчик готов потратить 1,8 миллиона рублей.

Форум по развитию «корпоративного добровольчества» проходил в области в прошлом году. По словам организаторов, он объединил представителей федеральных и региональных компаний, для кого «волонтерские практики стали неотъемлемой частью жизни и работы». В частности, участников площадки учили мотивировать сотрудников к волонтерской деятельности и «выстраивать позитивные отношения с другими компаниями».

В 2020 году форум был запланирован на 30 апреля. Однако, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией мероприятие перенесли на август. Точная дата будет известна поле окончания самоизоляции.

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