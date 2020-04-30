Рига, , 16:29 — REGNUM В латвийском городе Саласпилс выявили коронавирус у 18 сотрудников мебельного предприятия. В данный момент своё расследование проводит Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC). Об этом пишет в четверг, 30 апреля, портал Nra.lv.

Журналисты отмечают, что пока у всех заражённых коронавирусом, которые являются сотрудниками одного цеха, каких либо симптомов не наблюдается.

«Если не брать во внимание этот случай общая тенденция в Латвии заключается в том, что количество обследований увеличивается, а число вновь выявленных случаев заражения инфекцией уменьшается», — сказал директор аналитического департамента SPKC Юрий Перевозчиков.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.