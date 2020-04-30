Новосибирск, , 16:18 — REGNUM Новосибирская область будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в интерактивном формате. Поздравления ветеранов — дистанционно, «Георгиевская ленточка» — виртуально, «Бессмертный полк» — онлайн.

По словам заместителя губернатора Сергея Нелюбова, в условиях угрозы распространения коронавируса в Новосибирской области массовые и публичные мероприятия, ранее запланированные к 75-летию Победы, были отложены.

«Наша задача — достойно отметить юбилей Великой Победы, дойти с поздравлением до каждого ветерана при полном соблюдении всех требований безопасности», — заявил Нелюбов.

Так, активисты Общероссийского народного фронта и «Волонтеры Победы» в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ передадут ветеранам поздравительные письма, подготовленные детьми, и подарки.

Творческие «фронтовые бригады» 9 мая проведут театрализованные персональные поздравления около домов ветеранов — исполнят военные песни, расскажут стихи, покажут сценки фронтовой жизни и отрывки театральных постановок.

С 1 по 9 мая каждый новосибирец сможет принять участие в дистанционной всероссийской акции #ОКНА_ПОБЕДЫ. 4 мая стартует традиционная акция «Георгиевская ленточка». 8 мая состоится народная акция «Свеча в окне» — в 22:00 новосибирцы смогут выставить в окна своих квартир свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне, а 9 мая в 22:00 пройдёт всероссийская акция — «Фонарики Победы».

Для участия в онлайн-шествие «Бессмертный полк» нужно разместить фотографию своего ветерана на сайте Бессмертного полка России.

В дистанционном формате пройдут различные проекты, челленджи, квесты, приуроченных к праздничной дате.

Всего на территории муниципальных районов и городских округов региона 8 и 9 мая пройдет более 300 мероприяти в формат онлайн‑ и телевизионных трансляций.