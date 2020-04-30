Москва, , 16:18 — REGNUM В аппарат Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой поступают обращения сотрудников полиции, которые затрудняются с наказанием нарушителей самоизоляции. Об этом омубдсмен сообщила в ходе онлайн-встречи с лидером партии депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.

В аппарат федерального омбудсмена сейчас поступают обращения от сотрудников полиции, которые испытывают затруднения в применении санкций к нарушителям режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе фракции «Справедливая Россия».

«Сложно налагать штраф за нарушение правил самоизоляции, когда эти правила не всем известны, и у людей зачастую нет возможности с ними ознакомиться. На это указывают и сами полицейские», — говорится в сообщении.